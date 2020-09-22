Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера БАТЭ 1 22.09.2020, 18:37

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Фото: fcbate.by

Его место займет Александр Лисовский.

По соглашению сторон прекращен контракт между ФК БАТЭ и Кириллом Альшевским, который возглавлял "желто-синих" с января 2020 года. Со вторника, 22 сентября, к исполнению функций главного тренера БАТЭ приступит Александр Лисовский, который работает в тренерском штабе борисовчан с октября 2013 года (с пятимесячной отлучкой в "Смолевичи" в 2018-м).

Несмотря на непродолжительный срок нахождения на посту, Кирилл Петрович навсегда вписал себя в историю родного клуба — привел подопечных к триумфу в Кубке Беларуси-2019/20. И в целом достойно отреагировал на новый карьерный вызов, внедрил множество интересных и полезных деталей в подготовительный процесс, пользовался заслуженным уважением в коллективе благодаря профессионализму и исключительной заряженности на победы.

Но тренерская судьба такова, что любой поединок может иметь судьбоносное значение. Совместное кадровое решение принято — и, надеемся, придаст команде импульс на оставшуюся часть сезона!

Убеждены, Кирилл Альшевский еще долгие годы будет трудиться на самом высоком уровне! И обязательно продолжит переживать за борисовский клуб, с которым его связывает очень многое.

Благодарим Кирилла Петровича за работу на благо "желто-синих" и желаем только успехов! — говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

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