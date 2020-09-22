Комитет сената США утвердил кандидатуру посла в Беларуси 1 22.09.2020, 19:01

1,310

Джули Фишер

фото: state.gov (official website)

Теперь кандидатуру Джули Фишер должен одобрить полный состав сената.

22 сентября Комитет по международным делам сената США утвердил кандидатуру Джули Фишер на пост посла в Беларуси. На данный момент она работает заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС. Теперь её кандидатуру должен одобрить полный состав сената.

О том, что послом США в Беларуси может стать «ветеран дипломатии» Джули Фишер, стало известно в начале февраля 2020-го. Американского посла в нашей стране нет с 2008 года.

Отметим, США, как и ЕС, не считают Лукашенко легитимным руководителем нашей страны.

Белорусский посол в США был назначен в июле, им стал бывший заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».