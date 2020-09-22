Нобелевский комитет отменил церемонию вручения премий из-за пандемии 22.09.2020, 19:12

Фото: Nobelprize.org

Лауреаты будут получать дипломы онлайн.

Нобелевский комитет отказался от традиционной церемонии вручения премий из-за пандемии коронавируса. Лауреаты будут получать дипломы онлайн. Об этом говорится на сайте Нобелевской премии.

«Это особенный год: каждый должен пойти на жертвы и адаптироваться к совершенно новым обстоятельствам, но мы все равно будем отдавать дань уважения лауреатам, их открытиям и достижениям», — сказал исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен.

Вручение Нобелевской премии пройдет с 5 по 12 октября в мэрии Стокгольма и в одной из аудиторий университета Осло. Церемония будет транслироваться по телевидению и на официальном сайте Нобелевской премии.

Лауреаты будут подключаться к трансляции онлайн. Нобелевский комитет обещал пригласить их на церемонию и банкет в следующем году. После онлайн-церемонии они получат физические дипломы через посольства своих стран или свой университет.

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