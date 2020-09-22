Макрон в ООН: Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение

Макрон в ООН: Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение1
- 22.09.2020, 22:42
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Президент Франции заявил о поддержке белорусов «всеми силами».
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, — отметил французский лидер. — Его чаяния нужно уважать, и мы их поддерживаем всеми силами».
«Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнул Макрон.
Он напомнил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и выступал за посредничество, предложенное ОБСЕ. «Другого пути мы не видим. Нет — вмешательству, нет — виноватому молчанию», — заявил президент Франции.
В настоящее время ЕС, не признавший официальные итоги президентских выборов в Беларуси и осудивший насилие в отношении участников акций протеста, обсуждает санкции в отношении белорусских чиновников.