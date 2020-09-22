закрыть
22 сентября 2020, вторник, 23:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон в ООН: Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение

1
  • 22.09.2020, 22:42
  • 2,331
Макрон в ООН: Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение
Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил о поддержке белорусов «всеми силами».

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, — отметил французский лидер. — Его чаяния нужно уважать, и мы их поддерживаем всеми силами».

«Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнул Макрон.

Он напомнил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и выступал за посредничество, предложенное ОБСЕ. «Другого пути мы не видим. Нет — вмешательству, нет — виноватому молчанию», — заявил президент Франции.

В настоящее время ЕС, не признавший официальные итоги президентских выборов в Беларуси и осудивший насилие в отношении участников акций протеста, обсуждает санкции в отношении белорусских чиновников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич
Режим Лукашенко обречен
Режим Лукашенко обречен Андрей Зубов