Макрон в ООН: Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение 1 22.09.2020, 22:42

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Эммануэль Макрон

Президент Франции заявил о поддержке белорусов «всеми силами».

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Мужество белорусского народа вызывает всеобщее восхищение, — отметил французский лидер. — Его чаяния нужно уважать, и мы их поддерживаем всеми силами».

«Необходим национальный политический диалог, и любое внешнее вмешательство недопустимо», — подчеркнул Макрон.

Он напомнил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем вел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и выступал за посредничество, предложенное ОБСЕ. «Другого пути мы не видим. Нет — вмешательству, нет — виноватому молчанию», — заявил президент Франции.

В настоящее время ЕС, не признавший официальные итоги президентских выборов в Беларуси и осудивший насилие в отношении участников акций протеста, обсуждает санкции в отношении белорусских чиновников.

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