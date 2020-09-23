Самолет с вице-президентом США на борту столкнулся с птицей 23.09.2020, 7:33

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Майк Пенс

Фото: Getty Images

Экипаж решил вернуться в аэропорт в штате Нью-Гэмпшир, откуда лайнер вылетел.

Самолет, на борту которого находился вице-президент США Майк Пенс, столкнулся с птицей. Экипаж решил вернуться в аэропорт в штате Нью-Гэмпшир, откуда лайнер вылетел. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пенса.

Пенс возвращался в Вашингтон, после того как выступил на митинге в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа в городе Гилфорд в штате Нью-Гэмпшир.

После приземления в аэропорту Гилфорда Пенс и его команда вылетели в Вашингтон грузовым самолетом.

В 2016 году самолет с Пенсом на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке. Тогда на борту находились около полусотни человек, никто не пострадал. В тот день шел дождь.

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