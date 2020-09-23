Самолет с вице-президентом США на борту столкнулся с птицей
- 23.09.2020, 7:33
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Экипаж решил вернуться в аэропорт в штате Нью-Гэмпшир, откуда лайнер вылетел.
Самолет, на борту которого находился вице-президент США Майк Пенс, столкнулся с птицей. Экипаж решил вернуться в аэропорт в штате Нью-Гэмпшир, откуда лайнер вылетел. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пенса.
Пенс возвращался в Вашингтон, после того как выступил на митинге в поддержку кандидата в президенты Дональда Трампа в городе Гилфорд в штате Нью-Гэмпшир.
После приземления в аэропорту Гилфорда Пенс и его команда вылетели в Вашингтон грузовым самолетом.
В 2016 году самолет с Пенсом на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ла-Гвардия в Нью-Йорке. Тогда на борту находились около полусотни человек, никто не пострадал. В тот день шел дождь.