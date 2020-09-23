FAZ: Кибер-партизаны разоблачают Лукашенко 21 23.09.2020, 8:02

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Белорусский протест обретает все больше символов победы.

Спустя шесть недель после начала волны протестов против диктатуры Лукашенко в Беларуси сложилась патовая ситуация. Ни одна из сторон не может достичь решающего прорыва. Вместе с тем протест обретает все больше символов. Например, насилие против грации: в ходе субботних «женских маршей» в Минске силовики в масках сгоняли в группы одетых в цвета протестного движения женщин, несущих цветы и бело-красно-белые флаги, выдергивали некоторых и сажали в автозаки, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод - inosmi.ru).

У людей Лукашенко в темно-зеленой форме без знаков различия или черной форме с надписью «Омон» на спине, нет нашивок с именами, они не предъявляют удостоверений. Когда отважные участницы «женских маршей» срывают с мужчин черные балаклавы, видны молодые, безбородые лица и бритые наголо головы. Для демонстрантов это «разоблачение» тоже наполнено смыслом: победа якобы более слабых, но бесстрашных над более сильными и малодушными.

Протест в карнавальных масках

Тем временем «разоблачение» происходит и в сети. Оппозиционное СМИ Nexta в субботу вечером опубликовало данные 1003 сотрудников министерства внутренних дел: имена, даты рождения, места службы, звания. Эти данные (неверифицированные) были получены «благодаря киберпартизанам», написал Телеграм-канал Nexta. «Никто не останется анонимным даже под балаклавой».

Также обнародованы данные о якобы семи офицерах антитеррористического подразделения, которое в разгар насилия в августе было задействовано против демонстрантов и журналистов. Публикация данных продолжится и в будущем. Но в воскресенье портал Nexta сообщил, что из базы данных будут удалены «честные» люди, которые смогут занять место в силовых структурах новой Беларуси. Якобы это стало реакцией на просьбу 200 сотрудников МВД удалить их из списка.

Оспаривающая победу Лукашенко на прошедших в августе президентских выборах Светлана Тихановская, которая вынуждена была уехать в Литву, написала в субботу, что сотрудники сил безопасности должны учитывать, что «белорусы готовы деанономизировать тех, кто исполняет преступные приказы».

Некоторые участницы субботних акций надели бело-красно-белые карнавальные маски или розовые сетки на голову, обыграв тем самым тему черных масок силовиков. Многие протестующие рассчитывают на справедливость, трибунал, на то, что виновные, в том числе и сам Лукашенко, однажды будут привлечены к ответственности за насилие.

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