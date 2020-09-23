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«Это не Мордор, а колхоз, появилась уверенность в шаткости этой системы»

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  • 23.09.2020, 8:17
  • 13,016
«Это не Мордор, а колхоз, появилась уверенность в шаткости этой системы»
Задержание Насти Козанович
Фото: Еврорадио

Рассказ 17-летней студентки МГЛУ, которая стала знаменитой после Блестящего марша женской солидарности.

Кадры с задержанием на Женском марше 17-летней студентки лингвогуманитарного колледжа МГЛУ Насти Козанович облетели интернет. Девушка в яркой горчичной куртке и блестящем платье была на акции одной из самых заметных — поэтому и схватили ее одну из первых, сообщает euroradio.fm.

Через два дня, утром 21 сентября, матери студентки позвонила директор колледжа и сказала, что в интересах девушки — забрать документы в тот же день. Когда Настя с мамой пришли за документами, поддержать их собралось около 30 человек, включая студентов МГЛУ.

— Директор отрицала то, что говорила раньше. При встрече она сказала: "Учитесь, пожалуйста, дальше", — рассказывает Настя. — Мы начали говорить о репрессиях. Например, девушек и парней из колледжа, которые ходят с флагами, потом высчитывают и постоянно ведут с ними воспитательные беседы. Она отвечает, что не должна оправдываться. Это все политика.

На марши приходила со своими рисунками

Девушка решила сдать сессию и затем забрать документы. Когда она еще не знала, что ей разрешат учиться дальше, новость об отчислении приняла спокойно.

— Директор ссылалась на пропуски, но я сама собиралась отчисляться.

По словам Козанович, в колледже учиться ей не нравится, так как там такая же система, как и в силовых структурах. Все направлено на подавление инакомыслия, человека просто делают "винтиком".

Настя на марше / Instagram

— Я больше хочу рисовать, чем быть учителем английского языка. Были мысли уехать учиться за границу по тем же программам для репрессированных студентов, но я пересмотрела свои взгляды. Сейчас очень определяющее время для страны.

Настя точно знает, что не собирается учиться в государственных учреждениях Беларуси.

— Я показывала свою работу художнику Алесю Марочкину. Он сказал, что это очень хорошо. Я попросила, чтобы он был моим мастером, и он сказал, что может.

Настя с Алесем Марочкиным / Instagram

На прежние марши девушка приходила со своими рисунками.

— Плакаты я рисовала сама. И дальше протестовать через творчество — это один из вариантов, как я могу помочь.

"Они как бандюганы"

Девушка очень эмоционально рассказывает о задержании.

— Я человек решительный и абсолютно понимала, куда шла. Все было хорошо, пока не налетели автозаки. Я успела забежать в пиццерию, но через окно увидела, что наши девочки становятся в сцепки, их выхватывают. Я не могла бездействовать, оставаться равнодушной. Поэтому просто побежала к ним — защищать.

Женщины в сцепке 19 сентября / Еврорадио

С Настей была подруга, но ей повезло — не задержали.

— Возле сцепки стоял мужчина в омоновской форме, который сказал: "Тише, не кричите, все будет хорошо". Я даже подумала, что это "наш человек", но когда рядом начали кричать девочки, он над этим засмеялся. Потом сказал, что он вообще следователь. Но в омоновской форме.

Когда девушки в сцепке пытались помочь тем, кого задерживали рядом, Настю также попросили "пройти".

— Я отказалась. Тогда меня схватили одной рукой за грудь, другой рукой за шею и начали очень жестко тянуть. Сначала один, потом двое. У меня до сих пор болят те места, синяки даже немного есть. В общем, они как бандюганы. В автозаке нечем было дышать.

"Он и в РУВД был в маске"

В автозаке девушка встретила итальянца, который, по ее словам, был в шоке и, скорее всего, просто случайно находился рядом. Также там была Александра Гуща, ее били по ногам при задержании. В той же машине оказалась и Нина Багинская.

— Когда мы услышали, что Нина с нами, то начали скандировать все, как на марше, сильно: " Нина, Нина! Отпустите Нину!" Еще была девочка Ася. При задержании ее ударили по голове, и у нее случился приступ эпилепсии в автозаке. Скорую там не вызвали, сказали, что в РУВД разберутся.

Нина Багинская в автозаке / Еврорадио

Среди тех, кто водил Настю с этажа на этаж в РУВД и "иронично проводил на свободу", она узнала одного из мужчин, который тащил девушку в машину.

— Они просто потом выходят из автозака и могут переодеться в гражданское. Не могу утверждать точно, ведь он и в РУВД был в маске, но я узнала его глаза и брови. Это был один из тех, кто хватал меня за руки. А потом он уже мальчик в гражданском, которому лет 20.

К подъезду приходили соседи, предлагали помощь

За 4 часа, которые Настя провела в милицейском участке, она пришла к выводу, что никакой дисциплины или системы там нет.

— Они мало что успели сделать за это время, потому что там просто какая-то самоволя. Моей маме позвонили только через три часа после задержания.

Родственники узнали, что Настя задержана, гораздо раньше: муж ее сестры, живущий в Чехии, увидел девушку на фотографии в чешском издании.

— Отец меня не поддерживает, а мать, безусловно, волновалась, но держалась мужественно. Как только мое имя появилось в списках, у нее разрывался телефон, к подъезду приходили соседи, предлагали помощь. Из РУВД меня забрали соседка с мамой.

После происшествия Настя почти не выходила из дома, так как чувствовала себя плохо морально и физически. Но ей пишут много слов поддержки — даже незнакомые люди, а также те, о ком она ничего не слышала с детства.

— Было тяжело, потому что там ты как загнанный зверь. Думаю, хорошо, что в РУВД попала я, а не кто-то, кому было бы тяжелее или кого бы свезли на 15 суток.

Несмотря на шок, девушка говорит, что после задержания у нее появилось больше уверенности в своих силах.

— Я просто увидела их кухню изнутри. Появилась уверенность в шаткости этой системы. Это не Мордор, а колхоз... Даже в колхозе все более организованно, — резюмирует Настя.

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