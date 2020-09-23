В Минске появился Фонтан свободы
- 23.09.2020, 8:20
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Жители революционной Малиновки создали его на своем районе.
Вчера в Беларуси ярко прошел 45-й день революции. Районы и дворы разных городов страны вышли на традиционные акции протеста.
Акции проходили в разных форматах: люди выстраивались в цепи солидарности с национальной символикой, собирались вместе во дворах и пили чай, пели песни и танцевали.
Жители Малиновки открыли у себя на районе еще один символ революции - Фонтан свободы в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Возле него они пожелали спокойной ночи тем, кто уже отдыхает после плодотворной работы и удачи тем, кто идет партизанить.