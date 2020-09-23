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Сельское хозяйство Беларуси нахватало рекордное количество долгов

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  • 23.09.2020, 8:27
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Сельское хозяйство Беларуси нахватало рекордное количество долгов

Ситуацию усугубила девальвация рубля.

В этой «пятилетке» власти, как им кажется, оказали «огромную господдержку сельскому хозяйству». Несмотря на это, статистика говорит, что аграрии набрали как никогда много долгов, пишут banki24.by.

На 1 августа суммарные долги крупных и средних сельхозпредприятий достигли 14,998 млрд BYN. Это максимальный размер обязательств сельхозников в денежном выражении за последнее время. С начала года сумма долгов аграриев выросла на 6%. Для сравнения: за весь 2019 год долги сельского хозяйства увеличились на 9,2%, а за 2018-й — на 6,8%.

В сельском хозяйстве традиционно очень высок уровень проблемной задолженности. К 1 августа просроченные обязательства аграриев составили 2,915 млрд BYN. Доля токсичных долгов сельского хозяйства достигла 19,4% (каждый пятый рубль).

На фоне сельского хозяйства качество долга в среднем по экономике гораздо выше. Удельный вес просрочки в целом составил 6,8%, а по промышленности — 6,7%. Суммарные долги — это обязательства по кредитам и займам, а также кредиторка.

На отчетную дату сельское хозяйство накопило 5,975 млрд BYN по кредитам и займам. С начала 2020 года размер задолженности вырос на 5,8%, хотя за весь 2019-й рост составлял 4,3%.

Наиболее бурный рост долгов по кредитам и займам в сельском хозяйстве отмечается в месяцы девальвации белорусского рубля. Это указывает на большую долю валютных кредитов аграриев. Каждый раз при обесценении «зайчика» происходит корректировка таких займов на курсовые разницы.

Просроченные кредиты и займы у аграриев составили 415,4 млн BYN, а доля таких обязательств в общем котле — 7%. В 2016—2017 гг. доля проблемных долгов превышала и 13%. Тогда власти переупаковывали «мусорные» кредиты и займы сельхозников и это привело к формальному снижению токсичности.

Кредиторка сельского хозяйства на 1 августа составила 9,023 млрд BYN. С начала года она выросла на 6,2%. Максимальная сумма кредиторки в сельском хозяйстве фиксировалась месяцем ранее — 9,055 млрд BYN на 1 июля.

Так как в августе произошла очередная девальвация рубля, июльский рекорд практически гарантированно будет побит. Просроченная кредиторка на селе достигла 2,5 млрд BYN. Ее доля в общей сумме кредиторки составила 27,7% (каждый четвертый рубль).

Чистая прибыль организаций сельского хозяйства увеличилась на 5,5% до 669,5 млн BYN. Однако власти дают информацию о чистой прибыли аграриев с учетом господдержки.

Если вычесть господдержку, то оказывается, что в Беларуси не 8% убыточных хозяйств, а более 50%.

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