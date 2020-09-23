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Ученые установили, как древние люди покинули Африку

  • 23.09.2020, 8:39
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Ученые установили, как древние люди покинули Африку

Найдена стоянка возрастом 120 тысяч лет.

Окаменевшие следы человека и животных, обнаруженные учеными на севере Саудовской Аравии, помогают понять, как древние люди мигрировали в Европу из Африки, пишет lenta.ua.

Примерно сто двадцать тысяч лет назад небольшая группа Homo sapiens устроила стоянку на берегу озера, которое было расположено на территории сегодняшней Саудовской Аравии. К озеру на водопой приходили верблюды, буйволы и слоны, но люди не стали задерживаться здесь надолго и двинулись дальше — они шли из Африки в Евразию, сообщает Science Advances.

Палеонтологи нашли следы древних людей на берегу пересохшего озера Алатар, расположенного в пустыне Нефуд. Сложно поверить, но 120 000 лет назад эта местность выглядела совершенно иначе — местная природа напоминала травянистую саванну, характерную для некоторых районов Африки.

Ученые из Института химической экологии Общества Макса Планка (Германии), группу которых возглавил Мэтью Стюарт, обнаружили в окрестностях Алатара сотни следов, семь из которых были идентифицированы как человеческие. Анализ отпечатков показал, что здесь побывала группа из двух-трех человек. Судя по отсутствию следов долговременной стоянки, вышедшие из Африки люди не задержались здесь надолго и двинулись дальше — конечной целью их маршрута была Евразия.

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