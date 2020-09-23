Политолог: Позиция Кремля в том, что Лукашенко должен уйти 24 23.09.2020, 8:48

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Валерий Карбалевич

Москва не дает узурпатору той опоры, на которую он рассчитывал.

Москва значительно усилила свое влияние на Беларусь. Но постепенно оказывается, что эта опора Лукашенко не такая уж надежная, пишет в своем телеграм-канале политолог Валерий Карбалевич.

17 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров дал примечательное интервью телеканалу RTVI, в котором заявил: «Лукашенко сам сказал, что, возможно, он «засиделся» ... Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочно парламентские и президентские выборы. Это предложение показывает рамки, в которых полностью возможен национальный диалог. Важно только, чтобы в процесс конституционной реформы были вовлечены представители всех слоев белорусского общества, чтобы эта реформа была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Кроме того, нужны какие-то конкретные предложения о том, когда, где и в какой форме этот процесс может начаться».

Таким образом, Лавров обнародовал позицию Кремля, которую Путин продавливал в Сочи. А именно: Лукашенко должен уйти досрочно, не отбыв до конца свою новую пятилетнюю президентскую каденцию.

Однако Лукашенко, похоже, с таким сценарием не согласен. Хотя не исключаю, что в Сочи он не возражал. Но вернувшись домой, Лукашенко фактически дезавуировал сочинские договоренности.

Через день после переговоров с президентом России Лукашенко срочно собрал все высшее руководство государства, назвав это мероприятие «встречей с политическим активом». Видимо, очень неблагоприятное впечатление на правящую элиту произвело то, назовем его так, коленопреклоненное положение, в котором Лукашенко сидел в Сочи перед Путиным. И поэтому нужно было очень быстро нейтрализовать это впечатление.

Так вот, выступая перед этим «активом», Лукашенко сказал: «Следующие президентские выборы пройдут в соответствии с Конституцией».

Лавров говорит о вовлечении представителей всех слоев белорусского общества в обсуждение конституционной реформы, чтобы она была полностью легитимной и понятной для всех жителей. Лукашенко же говорит, что обсудит Конституцию на фиктивном Всебелорусском собрании.

Лавров призывает объявить, «где и в какой форме может начаться этот процесс». Лукашенко собирает сначала «актив», потом женский форум, но ничего не говорит о графике конституционной реформы. Он тянет время, выжидает, когда прояснится ситуация, и потом будет действовать по обстановке. Объявить сейчас о сроках принятия Конституции, тем более о досрочных президентских выборах, означает превратить себя в «хромую утку». Так в США называют президента, заканчивающего свой срок правления. Если все высшие чиновники, руководители силовых структур поймут, что Лукашенко уходит, то степень демонстрации ими своей лояльности ему существенно снизится со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Между тем акции протеста в Беларуси продолжаются, противостояние между обществом и властью не прекращается.

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