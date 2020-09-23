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Президент Литвы: ООН должна призвать белорусское правительство передать власть

  • 23.09.2020, 9:43
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Президент Литвы: ООН должна призвать белорусское правительство передать власть
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Пришло время защищать ценности международного сообщества.

Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа, выступая во вторник на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общеполитические дебаты в ОО проходят от 22 до 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений, сообщает «Радыё Свабода».

«Фундаментальные основы демократического общества и свободы слова, а также право на самоопределение подвергаются нападкам в Беларуси - сказал политик. - Пришло время защищать ценности международного сообщества».

По словам Науседы, «ООН должна внимательно следить за ситуацией в Беларуси, призывать ее власти воздерживаться от применения силы, обеспечить соблюдение прав человека и начать передачу власти».

Тема Беларуси присутствовала и в выступлениях на ассамблее других глав государств. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «в случае с Беларусью есть риск возникновения разлома на европейском континенте».

Макрон также подчеркнул, что считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель высказывал эту точку зрения во время контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Латвии Эгилс Левитс в своем выступлении отметил, что «с глубокой озабоченностью» следит за ситуацией в Беларуси, и призвал к новым, демократическим и транспарентным выборам в стране и прекращению репрессий в отношении демонстрантов.

«Мы также призываем Россию воздержаться от дальнейшего вмешательства в Беларуси, - добавил он, уточнив, что «Латвия всегда готова поделиться своим богатым опытом восстановления демократии и свободы».

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