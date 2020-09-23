Ученые обнаружили необычное природное явление в Арктике 23.09.2020, 10:04

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Оно связано со скоростью таяния льда.

В ходе арктической экспедиции MOSAiC, которая проходила в течение августа и сентября, было открыто новое природное явление на Северном полюсе, пишет lenta.ua.

Исследователи изучали состояние морского льда и наткнулись на небольшие «озера» и растаявшие ледники.

В момент, когда судно ученых приблизилось к «исторической» точке встречи с Северным полюсом, ледокол обнаружил относительно малое количество твердого льда, который можно было бы расколоть. Однако после этого специалисты заметили, что лед начал таять еще быстрее, чем раньше. На водной глади появились небольшие «озера» из уже растаявшего льда.

Оказалось, что каждый день, начиная с 31 августа и по 5 сентября, с поверхности северного моря исчезала обледеневшая область размером с американский штат Мэн. Ученые связали это явление с аномальной жарой в Сибири.

Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) пришел к выводу, что площадь морского льда в Арктике резко сократилась до 3,74 млн кв. км. «То, что происходит в Арктике и в других местах, согласуется с тем, что ученые-климатологи предсказывали в течение многих лет. Нам неприятно говорить, но мы говорили вам об этом», — рассказал один из участников экспедиции Марк Серреза.

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