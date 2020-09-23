Алексея Навального выписали из клиники «Шарите» 23.09.2020, 10:15

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Алексей Навальный

Фото: instagram.com/navalny

Состояние российского оппозиционера улучшилось.

Состояние Алексея Навального улучшилось, его выписали из стационара, сообщает «МБХ медиа» - со ссылкой на клинику «Шарите».

«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что оказание неотложной помощи можно прекратить. Алексей Навальный находился на лечении в «Шарите» 32 дня, 24 из которых — в реанимации. Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление исходя из предыдущего курса и текущего состояния пациента. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», — говорится в сообщении клиники.

20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске после экстренной посадки самолета, на котором политик возвращался в Москву из Томска. Через два дня его перевезли в Германию в клинику «Шарите», где он находился в глубокой коме, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Только 14 сентября политика отключили от аппарата ИВЛ.

Правительство Германии сообщило, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Военная лаборатория ФРГ нашла в образцах кожи, крови и мочи Навального следы отравляющего вещества из этой группы. К такому же выводу пришли лаборатории Франции и Швеции.

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