«Чиновники боятся, что режим начнет убирать свидетелей» 24 23.09.2020, 10:29

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Может, пора уже открыто переходить на сторону народа?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал интересное наблюдение, с которым поделился читатель.

«Сегодня был разговор с местными чиновниками: заведующим отделом организационно-кадровой работы РИК и председателем сельсовета. - пишет читатель канала.

Знаете чего они боятся? Нет, не только нас, протестующих партизан, они боятся своих же! Они боятся, что режим начнет убирать свидетелей, то есть тех, кто принимал непосредственное участие в фальсификации выборов!»

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