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В Дзержинске прошла мощная акция солидарности

  • 23.09.2020, 11:14
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В Дзержинске прошла мощная акция солидарности

Город давно такого не видел.

Вчера в Дзержинске прошла классная акция солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Жители Дзержинска поддержали солидарностью магазин, на роллете которого была нарисована «Погоня». Хозяина магазина обязали ночью закрасить изображение, а его сына, нарисовавшего «Погоню», задержали.

В результате выстроилась длинная очередь небезразличных людей, какой Дзержинск не видывал, за вкуснейшим квасом, пивом, медовухой в количестве многих десятков человек.

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