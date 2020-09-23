В Дзержинске прошла мощная акция солидарности 23.09.2020, 11:14

2,295

Город давно такого не видел.

Вчера в Дзержинске прошла классная акция солидарности, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Жители Дзержинска поддержали солидарностью магазин, на роллете которого была нарисована «Погоня». Хозяина магазина обязали ночью закрасить изображение, а его сына, нарисовавшего «Погоню», задержали.

В результате выстроилась длинная очередь небезразличных людей, какой Дзержинск не видывал, за вкуснейшим квасом, пивом, медовухой в количестве многих десятков человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.