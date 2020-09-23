Более 600 студентов биофака БГУ потребовали отставки незаконной власти и проведения новых выборов 23.09.2020, 11:25

Виновные в преступлениях против мирных граждан должны ответить по закону.

Сотрудники, студенты и выпускники биологического факультета БГУ обратились к государственным органам Беларуси. Они требуют не допускать задержаний и насилия к мирным гражданам, освободить политзаключенных и признать результаты выборов недействительными, сообщает tut.by.

«Мы выражаем солидарность со всеми гражданами, которые путем ненасильственного протеста способствуют восстановлению мира и законности в Беларуси, — написали авторы обращения. — В связи с нарушением наших гражданских и политических прав, а именно: право на честные и прозрачные выборы, свободу волеизъявления (ст. 65, 66 Конституции), право на жизнь и безопасность, право на защиту от посягательств за свободное выражение своей позиции (ст. 4, 10, 22, 25, 33 Конституции), органам государственной власти выражаем протест установившемуся в нашей стране беззаконию».

Свои требования биологи сформулировали так:

- не допускать задержаний и насилия в отношении мирно протестующих граждан. Инициировать процесс отстранения от занимаемых должностей и привлечения к ответственности всех работников правоохранительных органов, применивших насилие, отдававших и исполнявших преступные приказы и нарушивших присягу, данную народу Беларуси. До окончания независимого и гласного расследования отстранить от исполнения обязанностей министра внутренних дел Юрия Караева, руководство и личный состав подразделений ОМОН МВД.

- освободить всех политических заключенных, отменить неправомерные судебные постановления, выплатить компенсации всем гражданам, пострадавшим от незаконных действий силовых структур.

- в связи с неприемлемым количеством зафиксированных нарушений и фальсификаций признать недействительными результаты состоявшихся 9 августа выборов. Сформировать новый состав ЦИК, провести новые выборы […].

Обращение подписало 624 человека.

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