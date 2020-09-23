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Израильский врач рассказал, почему некоторые люди легко переносят коронавирус

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  • 23.09.2020, 13:34
  • 11,540
Израильский врач рассказал, почему некоторые люди легко переносят коронавирус

Борис Брыль говорит, что подростки зачастую не знают о своем инфицировании.

Люди, инфицированные коронавирусом, по-разному переносят заболевание, потому что симптомы появляются не от вируса, а от реакции иммунитета на его присутствие.

Об этом рассказал врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль в телеэфире, пишет «Униан».

«Именно поэтому у кого-то, как у детей, болезнь проходит совершенно бесследно. Дети 10-14 лет даже могут не знать, что болеют. У кого-то иммунитет дает сильный ответ. Поэтому появляется поражение легких, как и поражение всех органов, сосудов», - пояснил медик.

По словам Брыля, имеет значение количество вируса, которое вдохнул человек. Чем больше оно - тем сильнее будет ответ организма.

«Это как всплеск», - добавил он.

Медик также рассказал, что израильские специалисты уже не используют антибиотики, в отличие от украинских.

«Протоколов (для лечения больных COVID-19, - ред.) как таковых нет. Есть испытания различных вариаций лечения. Например, мы начинали лечить противомалярийными препаратами. Сейчас уже нет, потому что они повысили смертность. В Израиле также хороший метод лечения моноклональными антителами и антителами тех, кто уже перенес болезнь. Плазму вводят тяжелобольным», - рассказал израильский специалист.

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