закрыть
23 сентября 2020, среда, 14:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Достанем трусливого таракана даже из-под плинтуса!

7
  • 23.09.2020, 13:38
  • 4,544
Достанем трусливого таракана даже из-под плинтуса!

Всебелорусский протест, cегодня, 18:00, центр наших городов.

Саша-таракан убедительно показал, насколько он боится собственного народа. Жалкая, скрытая и убогая церемония «инаугурации» - свидетельство бессилия и страха сумасшедшего деда, пишет телеграм-канал «Баста!».

Давайте покажем, кому на самом деле принадлежит власть в стране.

Сегодня в 18.00 встречаемся в центре наших городов. Минск - проспект Независимости и прилегающие улицы.

Достанем трусливого таракана даже из-под плинтуса, куда он спрятался.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич