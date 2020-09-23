Достанем трусливого таракана даже из-под плинтуса! 7 23.09.2020, 13:38

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Всебелорусский протест, cегодня, 18:00, центр наших городов.

Саша-таракан убедительно показал, насколько он боится собственного народа. Жалкая, скрытая и убогая церемония «инаугурации» - свидетельство бессилия и страха сумасшедшего деда, пишет телеграм-канал «Баста!».

Давайте покажем, кому на самом деле принадлежит власть в стране.

Сегодня в 18.00 встречаемся в центре наших городов. Минск - проспект Независимости и прилегающие улицы.

Достанем трусливого таракана даже из-под плинтуса, куда он спрятался.

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