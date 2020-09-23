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Студенты БГЭУ провели молчаливую акцию

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  • 23.09.2020, 13:44
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Студенты БГЭУ провели молчаливую акцию

Сегодня по всей стране идут стихийные протесты.

Студенты Белорусского государственного экономического университета вышли на акцию «Молчаливый протест». Молодые люди заклеили себе рты и встали с пустыми плакатами.

Фото из телеграм-канала «Баста!».

Напомним, что сегодня Саша 3% провел тайную «инаугурацию». После этого по всей Беларуси начали выходить стихийные акции протеста. Основное мероприятие пройдет сегодня в 18.00 на центральных улицах всех городов страны.

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