Студенты БГЭУ провели молчаливую акцию

Студенты БГЭУ провели молчаливую акцию3
- 23.09.2020, 13:44
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Сегодня по всей стране идут стихийные протесты.
Студенты Белорусского государственного экономического университета вышли на акцию «Молчаливый протест». Молодые люди заклеили себе рты и встали с пустыми плакатами.
Фото из телеграм-канала «Баста!».
Напомним, что сегодня Саша 3% провел тайную «инаугурацию». После этого по всей Беларуси начали выходить стихийные акции протеста. Основное мероприятие пройдет сегодня в 18.00 на центральных улицах всех городов страны.