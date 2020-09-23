Гарри Погоняйло: Все равно Лукашенко ждет бесславный конец 4 23.09.2020, 13:43

6,550

ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Правозащитник назвал инаугурацию «коронованием поганого труса».

Правозащитник и юрист Гарри Погоняйло назвал тайную инаугурацию Александра Лукашенко «коронованием труса», сообщает «Радыё Свабода».

«Инаугурация длилась около часа и прошла в обстановке строгой секретности, без объявления о том, что правитель вступает в должность. Это все связано с тем, что он, как и прежде, ведет себя как поганый трус. Понимает, что нелегитимен, что выборы не выиграл, что народ высказался против, и эта очередная каденция на шестой срок абсолютно незаконна. Поэтому, как любое черное дело, попытался это сделать тайком».

По словам Гарри Погоняйло, недостойный уважения поступок Лукашенко оставляет очень тяжелый осадок в душах большинства белорусов.

«Они были морально готовы к тому, что он проведет инаугурацию таким образом. Но я не думаю, что он тем самым закрепится на посту президента. Борьба белорусского народа продолжится и его все равно ждет бесславный конец», - подытожил правозащитник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».