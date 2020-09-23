закрыть
23 сентября 2020, среда, 14:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гарри Погоняйло: Все равно Лукашенко ждет бесславный конец

4
  • 23.09.2020, 13:43
  • 6,550
Гарри Погоняйло: Все равно Лукашенко ждет бесславный конец
ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Правозащитник назвал инаугурацию «коронованием поганого труса».

Правозащитник и юрист Гарри Погоняйло назвал тайную инаугурацию Александра Лукашенко «коронованием труса», сообщает «Радыё Свабода».

«Инаугурация длилась около часа и прошла в обстановке строгой секретности, без объявления о том, что правитель вступает в должность. Это все связано с тем, что он, как и прежде, ведет себя как поганый трус. Понимает, что нелегитимен, что выборы не выиграл, что народ высказался против, и эта очередная каденция на шестой срок абсолютно незаконна. Поэтому, как любое черное дело, попытался это сделать тайком».

По словам Гарри Погоняйло, недостойный уважения поступок Лукашенко оставляет очень тяжелый осадок в душах большинства белорусов.

«Они были морально готовы к тому, что он проведет инаугурацию таким образом. Но я не думаю, что он тем самым закрепится на посту президента. Борьба белорусского народа продолжится и его все равно ждет бесславный конец», - подытожил правозащитник.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич