закрыть
23 сентября 2020, среда, 14:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы назвал «инаугурацию» Лукашенко фарсом

5
  • 23.09.2020, 13:49
  • 5,210
Глава МИД Литвы назвал «инаугурацию» Лукашенко фарсом
Линас Линкявичюс

Узурпатор только подчеркнул свою нелегитимность.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом церемонию «инаугурации» Лукашенко, которая прошла 23 сентября в Минске.

«Какой фарс, - написал Линас Линкявичюс в «Твиттере». - Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность - это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», - добавил министр иностранных дел Литвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич