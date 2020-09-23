Глава МИД Литвы назвал «инаугурацию» Лукашенко фарсом

Глава МИД Литвы назвал «инаугурацию» Лукашенко фарсом5
- 23.09.2020, 13:49
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Узурпатор только подчеркнул свою нелегитимность.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом церемонию «инаугурации» Лукашенко, которая прошла 23 сентября в Минске.
«Какой фарс, - написал Линас Линкявичюс в «Твиттере». - Поддельные выборы. Поддельная инаугурация. Бывший президент Беларуси не становится менее бывшим. Его нелегитимность - это факт со всеми вытекающими отсюда последствиями», - добавил министр иностранных дел Литвы.
Such a farce. Forged elections. Forged inauguration. The former president of #Belarus does not become less former. Quite the contrary. His illegitimacy is a fact with all the consequences that this entails.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 23, 2020