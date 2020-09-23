закрыть
23 сентября 2020, среда, 14:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польские ученые выразили солидарность с белорусскими студентами и преподавателями

  • 23.09.2020, 14:13
  • 1,402
Польские ученые выразили солидарность с белорусскими студентами и преподавателями
Фото: «Радыё Свабода»

«Придет день, когда виновные в насилии предстанут перед судом и будут наказаны».

Научный совет, дирекция и работники Института славистики Польской академии наук написали открытое письмо белорусскому академическому сообществу, передает «Радыё Свабода».

«Обращаемся, чтобы выразить искреннюю солидарность со студентами, представителями научных кругов в Беларуси, которые протестуют против фальсификации президентских выборов и подвергаются брутальным репрессиям. Со времен Средневековья университеты являются общинами учителей и учеников, которых объединяет научный поиск истины. Как и другие научные институты они должны быть местом критических дискуссий и свободного обмена мнениями, а также гражданской ответственной работы ради общества и страны», — говорится в обращении.

Именно это стремление к истине, к решению актуальных социально-политических проблем является главным мотивом участия многих представителей академических кругов в справедливых протестах по всей Беларуси, продолжают подписанты.

Власть, которая не только отрицает диалог с народом, но открыто выступает против закона и морали, которая избивает, насилует и бросает в тюрьмы мирных протестующих, в том числе академическую молодежь и учеников школ, публично демонстрирует свой узурпаторский характер.

«Придет день, когда виновные в насилии предстанут перед судом и будут наказаны. Всеобщее общественное давление, рассудительные действия белорусов, включая членов академического сообщества его приближают. Вместе требуем прекращения насилия, новых свободных выборов без фальсификаций, освобождения всех политзаключенных. Мы восхищаемся вашим мужеством и стойкостью в борьбе за правду, достоинство и свободу, за справедливое государство и честную власть, за принципы демократии и права человека. Ваша мирная борьба против насилия вызывает наше глубокое уважение», — отмечается в совместном обращении.

Мы объединяемся под лозунгом «Верым, можам, пераможам» и становимся рядом в цепи солидарности — подытоживают польские ученые.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич