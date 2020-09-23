Польские ученые выразили солидарность с белорусскими студентами и преподавателями 23.09.2020, 14:13

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Фото: «Радыё Свабода»

«Придет день, когда виновные в насилии предстанут перед судом и будут наказаны».

Научный совет, дирекция и работники Института славистики Польской академии наук написали открытое письмо белорусскому академическому сообществу, передает «Радыё Свабода».

«Обращаемся, чтобы выразить искреннюю солидарность со студентами, представителями научных кругов в Беларуси, которые протестуют против фальсификации президентских выборов и подвергаются брутальным репрессиям. Со времен Средневековья университеты являются общинами учителей и учеников, которых объединяет научный поиск истины. Как и другие научные институты они должны быть местом критических дискуссий и свободного обмена мнениями, а также гражданской ответственной работы ради общества и страны», — говорится в обращении.

Именно это стремление к истине, к решению актуальных социально-политических проблем является главным мотивом участия многих представителей академических кругов в справедливых протестах по всей Беларуси, продолжают подписанты.

Власть, которая не только отрицает диалог с народом, но открыто выступает против закона и морали, которая избивает, насилует и бросает в тюрьмы мирных протестующих, в том числе академическую молодежь и учеников школ, публично демонстрирует свой узурпаторский характер.

«Придет день, когда виновные в насилии предстанут перед судом и будут наказаны. Всеобщее общественное давление, рассудительные действия белорусов, включая членов академического сообщества его приближают. Вместе требуем прекращения насилия, новых свободных выборов без фальсификаций, освобождения всех политзаключенных. Мы восхищаемся вашим мужеством и стойкостью в борьбе за правду, достоинство и свободу, за справедливое государство и честную власть, за принципы демократии и права человека. Ваша мирная борьба против насилия вызывает наше глубокое уважение», — отмечается в совместном обращении.

Мы объединяемся под лозунгом «Верым, можам, пераможам» и становимся рядом в цепи солидарности — подытоживают польские ученые.

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