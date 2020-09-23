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Гитанас Науседа: Церемония в Минске не создает даже иллюзии легитимности

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  • 23.09.2020, 14:15
  • 3,694
Гитанас Науседа: Церемония в Минске не создает даже иллюзии легитимности
Гитанас Науседа

Литва не признает Лукашенко законным главой Беларуси.

Литва не признает Лукашенко законным президентом Беларуси, и организованная в Минске церемония инаугурации этого отношения не изменит, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает delfi.lt.

Глава Литвы заявил, что состоявшиеся в Беларуси в августе выборы президента не были свободными, поэтому Литва высказывается за новые демократические выборы президента Беларуси.

"Литва не признает А. Лукашенко законным главой Беларуси. Состоявшиеся 9 августа выборы в Беларуси не были свободными, честными и демократическими. Ни тайные, ни помпезные церемонии не опровергнут этого неоспоримого факта и не создадут иллюзию легитимности", - заявил в среду президент Литвы.

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