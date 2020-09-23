Глава МИД Словакии: Лукашенко не имеет никакой легитимности 23.09.2020, 14:30

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Иван Корчок

Словакия поддерживает граждан Беларуси.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что не признает легитимность Лукашенко.

«Лукашенко, инаугурация которого состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», - написал политик к «Твиттере».

Alexander #Lukashenko, inaugurated today, has no legitimacy to lead his country. He is responsible for presidential elections in #Belarus which were neither free nor fair. Slovakia 🇸🇰 stands with citizens of Belarus. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) September 23, 2020

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