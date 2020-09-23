Германия не признала Лукашенко легитимным 23.09.2020, 14:33

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Сегодня утром состоялась его тайна «инаугурация».

Германия не считает Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Также признать легитимность Лукашенко отказалась Словакия. Об этом в твиттере заявил глава МИД страны Иван Корчок.

Утром 23 сентября в Минске состоялась не анонсированная «инаугурации» Лукашенко в его дворце. На ней присутствовали несколько сотен белорусских чиновников. Кадры трансляции церемонии показали в эфире белорусских каналов постфактум.

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