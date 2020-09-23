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Экс-политтехнолог Путина: Тайная «инаугурация» - демонстрация неуверенности власти в себе

  • 23.09.2020, 14:52
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Экс-политтехнолог Путина: Тайная «инаугурация» - демонстрация неуверенности власти в себе
Глеб Павловский

Белорусы не воспринимают Лукашенко как правителя.

Экс-политтехнолог Путина Глеб Павловский считает, что сегодня Лукашенко продемонстрировал белорусскому обществу неуверенность в себе.

«Этой своей странной инаугурацией, формат которой стал неожиданным даже для его сторонников, Лукашенко показал, что в стране существуют два центра влияния - власть и протестующие, и что значительная часть населения белорусской столицы не воспринимает его как президента.

Наверно, трудно представить себе более наглядную демонстрацию неуверенности власти в самой себе, чем тайная инаугурация. Это противоречит самому характеру подобного рода церемонии», - сказал Глеб Павловский «Интерфаксу».

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