Экс-политтехнолог Путина: Тайная «инаугурация» - демонстрация неуверенности власти в себе
- 23.09.2020, 14:52
- 1,468
Белорусы не воспринимают Лукашенко как правителя.
Экс-политтехнолог Путина Глеб Павловский считает, что сегодня Лукашенко продемонстрировал белорусскому обществу неуверенность в себе.
«Этой своей странной инаугурацией, формат которой стал неожиданным даже для его сторонников, Лукашенко показал, что в стране существуют два центра влияния - власть и протестующие, и что значительная часть населения белорусской столицы не воспринимает его как президента.
Наверно, трудно представить себе более наглядную демонстрацию неуверенности власти в самой себе, чем тайная инаугурация. Это противоречит самому характеру подобного рода церемонии», - сказал Глеб Павловский «Интерфаксу».