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Студентка БНТУ вышла на одиночный пикет

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  • 23.09.2020, 15:01
  • 3,859
Студентка БНТУ вышла на одиночный пикет

Она протестует против нового приказа руководства университета.

Студентка Белорусского национального технического университета вышла на одиночный пикет против нового приказа руководства университета, пишет Студенческая инициативная группа:

- Перфоманс символизирует, как ректорат закрывает глаза на статьи Конституции 28, 33 и 53 в отношении сотрудников. Студентка выступает против вмешательства в личную жизнь преподавателей, а также дискриминацию за мнения и убеждения. Для учащихся не важно, какой политической позиции придерживаются сотрудники, этот факт и подчеркивают разные букеты в руках.

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