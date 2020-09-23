Студентка БНТУ вышла на одиночный пикет

Студентка БНТУ вышла на одиночный пикет1
- 23.09.2020, 15:01
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Она протестует против нового приказа руководства университета.
Студентка Белорусского национального технического университета вышла на одиночный пикет против нового приказа руководства университета, пишет Студенческая инициативная группа:
- Перфоманс символизирует, как ректорат закрывает глаза на статьи Конституции 28, 33 и 53 в отношении сотрудников. Студентка выступает против вмешательства в личную жизнь преподавателей, а также дискриминацию за мнения и убеждения. Для учащихся не важно, какой политической позиции придерживаются сотрудники, этот факт и подчеркивают разные букеты в руках.