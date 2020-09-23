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Правительственные силы Ливии сообщили о крушении вертолета с наемниками ЧВК «Вагнер»

  • 23.09.2020, 15:11
  • 6,340
Правительственные силы Ливии сообщили о крушении вертолета с наемниками ЧВК «Вагнер»
иллюстрационное фото

При этом взорвались боеприпасы, которые находились на борту.

Утром 23 сентября в районе Сукна в Ливии разбился вертолет, в котором находились наемники частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь командования совместными операциями правительственных сил по Сирту и Джуфре Абдулхади Дырах, информирует турецкое государственное агентство "Анадолу".

Он рассказал, что в вертолете в момент столкновения с землей сдетонировали боеприпасы.

Инцидент произошел недалеко от военной базы.

Деталей авиакатастрофы представитель командования правительственных сил не привел.

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Одна из них – международно признанное правительство национального единства, которое контролирует Триполи, вторая – "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует Халифа Хафтар.

Об отправке российских наемников в Ливию в ноябре 2019 года писала американская газета The New York Times. По данным издания, Россия за шесть недель отправила в Ливию 200 наемников, среди которых есть снайперы. Они участвовали в боевых действиях на стороне Хафтара. Кроме того, ЧВК "Вагнер", по данным СМИ, занималась вербовкой новобранцев для сил генерала на территории Сирии.

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