Чехия отказала Лукашенко в легитимности

Чехия отказала Лукашенко в легитимности4
- 23.09.2020, 15:34
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Белорусское гражданское общество получит полную поддержку этой страны.
Чехия не признала Лукашенко легитимным правителем, сообщает «Еврорадио».
«Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Таким образом, результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Лукашенко также нелегитимна. Белорусское гражданское общество имеет полную поддержку Чехии. Белорусы заслуживают свободы», - заявил министр иностранных дел Чешской республики Томаш Петржичек.