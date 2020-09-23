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Чехия отказала Лукашенко в легитимности

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  • 23.09.2020, 15:34
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Чехия отказала Лукашенко в легитимности

Белорусское гражданское общество получит полную поддержку этой страны.

Чехия не признала Лукашенко легитимным правителем, сообщает «Еврорадио».

«Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. Таким образом, результат нелегитимен, поэтому сегодняшняя инаугурация Лукашенко также нелегитимна. Белорусское гражданское общество имеет полную поддержку Чехии. Белорусы заслуживают свободы», - заявил министр иностранных дел Чешской республики Томаш Петржичек.

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