Жалкая уловка 4 Андрей Зубов

23.09.2020, 15:44

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Андрей Зубов

Теперь диктатор жалок как никогда раньше, и теперь он по-настоящему бессилен.

Такое бывало. Авантюрист, выдавая себя за законного правителя, захватывал трон и правил какое-то время. В русской истории все это кончалось обычно плохо. Но начиналось хорошо — народ ликовал, войско приветствовало. Кто верил, что самозванец — действительно убиенный царевич, кто не верил, но все ждали от новой власти конца смуты, покоя и благополучия. Понятно, не дожидались и ожидания развеивались так же, как и прах убитого вора.

В старом русском языке для воришки использовалось слово тать, воровство называлось татьбой. Словом же вор именовались политические преступники, присваивавшие не кошельки и лошадей, а государственную власть. Вор на царстве — всегда тягостное испытание для народа, что в 16 веке, что в 20.

Но никогда еще так не было, чтобы новый правитель скрывал самый славный момент своей жизни — свое вступление во власть, то, что мы называем на латинский манер инаугурацией. Всегда коронация, принесение присяги было по-настоящему публичным, всенародным действом. И римского императора поднимали на щит воины, и византийского василевса объявлял ипподром, а потом венчал патриарх в Святой Софии.

А вот Лукашенко — скрыл, как вор и тать одновременно свое новое вхождение во власть. Он тайно объявил себя властителем народа, который его ненавидит и которого он боится до тряски. Кому он клялся, не все ли равно на каком языке? Кого думал убедить, кого — прельстить, кого — очаровать? Да никого.

И он, и его соратники знают, что его ложь, его присвоение власти силой, его жестокости не будут ни прощены, ни забыты народом Беларуси никогда. Формальности возведения во власть ничего не значат без одобрения подвластных, без передачи ими добровольно своей воли новому властителю.

Сегодня в Минске ничего подобного не было.

Был набор магических действий, которые должны были обеспечить власть над страной без согласия страны. Но у магии, у любой магии нет никакой силы против правды, мужества и воли быть достойным имени человек. У народа Беларуси есть правда, есть мужество, есть громадное достоинство. Все уловки Лукашенко — жалкие, воистину детские потуги выдать себя за правителя.

Не, он уже не правитель. Он — вор на троне. И его судьба, близкая судьба будет точно такой, какой была судьба иных узурпаторов, выдававших себя за законных правителей.

Мне даже жаль Александра Лукашенко. Ведь и он когда-то был человеком, а теперь, в своейинаугурации он жалок даже больше, чем когда бегал в бронежилете с калашом перед возмущенными гражданами. Теперь он жалок как никогда раньше, и теперь он по-настоящему бессилен.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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