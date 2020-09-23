«Ты, парень, заигрался. Игра не по зубам»3
- 23.09.2020, 15:54
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Белорус написал стихотворение, посвященное протестам в стране.
Рождённый Белорусом! Отставить к чёрту страх! Стихотворение Максима Горицвета публикует телеграм-канал «Баста!».
Дворец себе построил, корону нацепил,
Не веришь, что изгоями себя ты окружил.
Усы прикроют губы, что надувать привык
И по-хозяйски грубо чуть что - и сразу в крик.
Ты, парень, заигрался. Игра не по зубам.
Когда-то ты старался, ну а теперь ты - хам,
Безбожник и злачынца, предатель, пустозвон.
Не хватит слов у правды, чтоб выгнать тебя вон.
Так станем же рядами и снова, и опять
Плечом к плечу с глазами, что любят свою мать,
Что верят в силу света, добра и чистоты,
И что привыкли смело бороться за мечты.
Оставим страхи трусам под масками в кустах
Рождённый Белорусом! Отставить к чёрту страх!
За правду и за веру не стыдно пострадать.
Так что же будем, братцы? Смотреть или менять?