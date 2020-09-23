«Ты, парень, заигрался. Игра не по зубам» 3 23.09.2020, 15:54

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Фото: Reuters

Белорус написал стихотворение, посвященное протестам в стране.

Рождённый Белорусом! Отставить к чёрту страх! Стихотворение Максима Горицвета публикует телеграм-канал «Баста!».

Дворец себе построил, корону нацепил,

Не веришь, что изгоями себя ты окружил.

Усы прикроют губы, что надувать привык

И по-хозяйски грубо чуть что - и сразу в крик.

Ты, парень, заигрался. Игра не по зубам.

Когда-то ты старался, ну а теперь ты - хам,

Безбожник и злачынца, предатель, пустозвон.

Не хватит слов у правды, чтоб выгнать тебя вон.

Так станем же рядами и снова, и опять

Плечом к плечу с глазами, что любят свою мать,

Что верят в силу света, добра и чистоты,

И что привыкли смело бороться за мечты.

Оставим страхи трусам под масками в кустах

Рождённый Белорусом! Отставить к чёрту страх!

За правду и за веру не стыдно пострадать.

Так что же будем, братцы? Смотреть или менять?

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