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Дания: Лукашенко должен попасть в санкционный список Евросоюза

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  • 23.09.2020, 16:01
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Дания: Лукашенко должен попасть в санкционный список Евросоюза

Копенгаген не признает легитимность белорусского диктатора.

Как сообщил в Twitter глава МИД Дании Йеппе Кофод, Копенгаген не признает легитимность Лукашенко.

«Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза», — заявил Йеппе Кофод.

Напомним, Лукашенко уже не признали легитимным Германия, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Чехия и Cловакия. Список постоянно обновляется.

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