Дания: Лукашенко должен попасть в санкционный список Евросоюза 1 23.09.2020, 16:01

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Копенгаген не признает легитимность белорусского диктатора.

Как сообщил в Twitter глава МИД Дании Йеппе Кофод, Копенгаген не признает легитимность Лукашенко.

«Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза», — заявил Йеппе Кофод.

Напомним, Лукашенко уже не признали легитимным Германия, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Чехия и Cловакия. Список постоянно обновляется.

Lukashenko confirms his own lack of legitimacy by arranging secret inauguration.#Belarus needs free and fair elections = a democratically elected president.



Fraudulent elections should not lead Lukashenko to the presidential palace, but to the EU sanctions list. #eudk #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 23, 2020

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