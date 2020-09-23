Дания: Лукашенко должен попасть в санкционный список Евросоюза

Дания: Лукашенко должен попасть в санкционный список Евросоюза1
- 23.09.2020, 16:01
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Копенгаген не признает легитимность белорусского диктатора.
Как сообщил в Twitter глава МИД Дании Йеппе Кофод, Копенгаген не признает легитимность Лукашенко.
«Лукашенко подтвердил собственную нелегитимность, устроив тайную инаугурацию. Беларуси нужны свободные и справедливые выборы и демократически избранный президент. Сфальсифицированные выборы должны вести Лукашенко не в президентский дворец, а в санкционный список Евросоюза», — заявил Йеппе Кофод.
Напомним, Лукашенко уже не признали легитимным Германия, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Чехия и Cловакия. Список постоянно обновляется.
Lukashenko confirms his own lack of legitimacy by arranging secret inauguration.#Belarus needs free and fair elections = a democratically elected president.— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) September 23, 2020
Fraudulent elections should not lead Lukashenko to the presidential palace, but to the EU sanctions list. #eudk #dkpol