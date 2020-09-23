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Белорусской торговле совсем не весело

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  • 23.09.2020, 16:22
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Белорусской торговле совсем не весело

Кризис 2020 года больно ударил по торговым предприятиям.

Потребительский спрос просел как внутри Беларуси, так и за ее границами, сообщает сайт banki24.by.

На неделе статорганы опубликовали некоторые данные о состоянии торговли за 8 месяцев. По оценке чиновников, розничный товарооборот в январе—августе вырос на 2,7%.

Для сравнения: в 2019 году за такой же промежуток времени увеличение товарооборота составило 5,5%. Можно сказать, что потребительский ажиотаж белорусов утих вдвое относительно прошлого года.

Если брать август в отдельности, то все еще более печально. Даже к низкой базе августа 2019-го розничные продажи увеличились всего на 1,6%, хотя еще в июле товарооборот показывал +4,5% к прошлому году.

В оптовой торговле не смогли выйти даже в нуль к 2019 году. Товарооборот оптовиков за 8 месяцев сократился на 7,8%. В августе просадка составила 8,5%.

Главные товары, которые формируют оптовый товарооборот Беларуси, — это нефть и нефтепродукты, калийные удобрения, черные металлы и изделия из них, товары для строительства.

Пока из глубокой ямы никак не может выбраться отечественный общепит. За 8 месяцев его продажи усохли 20,3%, а за август — на 18,3%. Видимо, несмотря на отсутствие жестких ограничений в период коронавируса, белорусы до сих пор с опаской смотрят на кафе и рестораны.

Суммарные долги крупных и средних организаций торговли на 1 августа составили 17,431 млрд BYN. За 7 месяцев размер долга увеличился на 7,1%, хотя за весь 2019-й долг вырос на тот же процент.

В оптовой торговле обязательства доросли до 7,675 млрд BYN (+9,5% с начала года), в розничной — до 8,813 млрд BYN (+11,5%).

В целом организации торговли накопили просроченные долги на 725,7 млн BYN, из которых 346,9 млн BYN обеспечивали оптовики, а 364,1 млн BYN — ритейл. Качество долга было схожим у оптовиков и у ритейлеров — доля просрочки достигала 4,5% и 4,1% соответственно.

Чистая прибыль в торговле за 7 месяцев составила 486,5 млн BYN. По сравнению с 2019 годом она упала на 19,2%. Чистая прибыль в оптовой торговле достигла 264,1 млн BYN (минус 3,9% к 2019-му), в розничной — 161,6 млн BYN (минус 37,7%).

В январе—июле 2020 года организации торговли направили на погашение кредитов и займов 9,287 млрд BYN, что было эквивалентно 26% выручки. Предприятия оптовой торговли отдали кредиторам 4,927 млрд BYN (40,3% выручки), розничной — 3,051 млрд BYN (14,4% выручки).

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