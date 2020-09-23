Польша не признала легитимность белорусского диктатора 5 23.09.2020, 16:37

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фото: tymon markowski/msz

Официальное заявления польского МИД.

Как сообщает Twitter Министерства иностранных дел Польши, Варшава не признает легитимность Лукашенко.

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как легальный, независимо от того, была ли присяга секретной или официальной», — говорится в заявлении польского МИД.

Напомним, Лукашенко уже не признали легитимным Германия, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Чехия и Cловакия, Дания. Список постоянно обновляется.

MSZ odnotowuje dzisiejsze wydarzenia na Białorusi.



Prezydent wybrany w niedemokratycznych wyborach nie może zostać uznany za legalnie sprawującego władzę niezależnie od tego czy zaprzysiężenie będzie potajemne, czy oficjalne. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 23, 2020

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