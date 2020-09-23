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Польша не признала легитимность белорусского диктатора

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  • 23.09.2020, 16:37
  • 7,501
Польша не признала легитимность белорусского диктатора
фото: tymon markowski/msz

Официальное заявления польского МИД.

Как сообщает Twitter Министерства иностранных дел Польши, Варшава не признает легитимность Лукашенко.

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может рассматриваться как легальный, независимо от того, была ли присяга секретной или официальной», — говорится в заявлении польского МИД.

Напомним, Лукашенко уже не признали легитимным Германия, Эстония, Литва, Латвия, Германия, Чехия и Cловакия, Дания. Список постоянно обновляется.

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