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Очистите свой словарь

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  • Алексей Мельников
  • 23.09.2020, 16:50
  • 11,223
Очистите свой словарь
Алексей Мельников

Перестаньте заниматься тихой, бездумной пропагандой лукашизма, используя его язык.

Поправьте свой словарь, российские журналисты и комментаторы. Начните говорить правду.

Перестаньте заниматься тихой, бездумной пропагандой лукашизма, используя его язык.

В том числе на новостных лентах.

Вот как нужно говорить правильно.

Беларусь – так называется страна, где Лукашенко захватил власть (а не "Белоруссия" – имя из советского чулана, вроде "Прибалтики" для освободившихся от советской оккупации стран Балтии)

Лукашенко – диктатор, тиран, преступник, самозванный "президент" (а не "президент Беларуси")

Преступления штурмовиков Лукашенко (а не "насилие со стороны милиции", в странах с фашистскими режимами "милиции" нет)

Всемирный день солидарности с Беларусью – так его и следует называть, как говорят лидеры народного протеста, убрав оскорбительные приставки "т.н." – так называемый. (Не нравится? Тогда пишите "т.н." как можно чаще, в том числе перед словосочетанием – "Российская Федерация", потому что федерации здесь точно нет – централизованное государство, с уничтоженным правом людей на самоуправление).

Шествия, митинги – народные выступления (а не "акции оппозиции", против лукашизма в Беларуси – народ, а не политическая оппозиция)

Шествия, митинги – народные выступления (а не "несогласованные акции").

О последнем следует сказать особо. Потому что здесь общее для России и Беларуси.

Верхушка присвоила себе право "согласовывать" то, что является неотъемлемым, безусловным, абсолютным народным правом – выходить на улицы мирно и отстаивать свои права.

Никаких "несогласованных" или "согласованных" акций не существует. Они есть только в начальственных черепушках. Пусть там и остаются. И только там.

Уважайте, российские журналисты и комментаторы, мужество белорусского народа в условиях фашистского режима, его стремление к свободе, принесенные и приносимые им жертвы. Очистите свой словарь. Уберите из него ложь.

Алексей Мельников, ЖЖ

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