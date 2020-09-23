Навальный впервые появился на публике после выписки из больницы 1 23.09.2020, 17:47

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Алексей Навальный

Фото: AP

Оппозиционер рассказал, что планирует пройти курс физиотерапии.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в среду появился на публике впервые после выписки из берлинской больницы, где, по словам властей Германии, его лечили от отравления потенциально смертельным нервно-паралитическим агентом, передает «Голос Америки».

Навального доставили в Берлин в прошлом месяце после того, как ему стало плохо во время перелета по России. Запад потребовал объяснений от Кремля, который отрицает свою причастность к инциденту и заявляет, что до сих пор не получил доказательств отравления.

Навальный опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он сидит в парке после выписки из больницы. 44-летний оппозиционер рассказал, что планирует пройти курс физиотерапии в реабилитационном центре, чтобы восстановить двигательные функции, в том числе полноценное владение левой рукой.

«После 32 дней в госпитале врачи решили, что дальнейшее восстановление требует не стационарного лечения, а нормализации жизни. Ходить, проводить время с семьей. Прогрузиться в рутину ежедневных движений, – написал он. – Планы пока простые: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс».

Навальный поблагодарил врачей берлинской клиники «Шарите» за оказанную помощь.

Соратники оппозиционера ранее заявляли, что он планирует со временем вернуться в Россию, однако в последнем посте Навального об этом не говорится.

О том, что Навальный был отравлен веществом из семейства «Новичок», сообщили власти Германии со ссылкой на результаты анализов в лаборатории бундесвера, которые позже подтвердили в лабораториях Франции и Швеции.

Кремль в среду заявил, что у окружения российского президента Владимира Путина нет доступа к таким веществам.

В «Шарите» считают, что состояние Навального достаточно улучшилось, чтобы его можно было выписать из стационара. «Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. О каких-либо отдаленных последствиях тяжелого отравления можно будет судить позже», – заявили в клинике.

Навальный провел в больнице 32 дня, из них 24 – в реанимации.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти обрадованы сообщениями о выздоровлении Навального и что он, как и любой российский гражданин, может в любой момент вернуться в страну.

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