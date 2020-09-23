Андрюс Кубилюс: Всем военным хунтам приходит один и тот же конец
- 23.09.2020, 17:49
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Евродепутат прокомментировал сегодняшнюю «инаугурацию» Лукашенко.
Евродепутат от Литвы Андрюс Кубилюс, председатель Парламентской ассамблеи Евронест, заявил, что сегодняшняя «секретная» и «позорная инаугурация» Лукашенко — «попытка захватить и узурпировать власть, используя военную и милицейскую силу».
«Это не что иное, как создание военной хунты в Беларуси. Все военные хунты находят один и тот самый конец», - отметил Кубилюс.
По словам Кубилюса, согласно международному праву по выборам в Беларуси нет легитимного президента. Новые президентские выборы должны быть организованы немедленно, добавил он, так как срок полномочий Лукашенко истекает 5 ноября 2020 года.