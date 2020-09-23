В разных районах Минска собираются протестующие 1 23.09.2020, 18:35

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Люди протестуют против незаконной «инаугурации» Лукашенко.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в разных районах Минска уже собираются протестующие. Участники акции протеста уже собрались в районе Немиги и площади Свободы. Также люди собираются в районе улиц Романовская Слобода и Городской Вал.

Напомним, сегодня белорусы протестуют против незаконной «инаугурации» Лукашенко. Белорусы выходят на центральные улицы своих городов.

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