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В разных районах Минска собираются протестующие

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  • 23.09.2020, 18:35
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В разных районах Минска собираются протестующие

Люди протестуют против незаконной «инаугурации» Лукашенко.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», в разных районах Минска уже собираются протестующие. Участники акции протеста уже собрались в районе Немиги и площади Свободы. Также люди собираются в районе улиц Романовская Слобода и Городской Вал.

Напомним, сегодня белорусы протестуют против незаконной «инаугурации» Лукашенко. Белорусы выходят на центральные улицы своих городов.

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