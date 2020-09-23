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NEXTA рекомендует протестующим в Минске собираться в районе площади Свободы и cтелы

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  • 23.09.2020, 18:55
  • 3,801
NEXTA рекомендует протестующим в Минске собираться в районе площади Свободы и cтелы
Фото: afp

Столица выходит на протест.

Telegram-канал NEXTA опубликовал свои рекомендации к протестующим в Минске. Он призывает протестующим собираться в районе Свободы и cтелы. «Формируем группы, знакомимся и держимся вместе!» — пишет Telegram-канал.

Отметим, что в различных районах Минска уже сформировались группы протестующих по несколько сотен человек.

Напомним, сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.

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