NEXTA рекомендует протестующим в Минске собираться в районе площади Свободы и cтелы

NEXTA рекомендует протестующим в Минске собираться в районе площади Свободы и cтелы4
- 23.09.2020, 18:55
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Столица выходит на протест.
Telegram-канал NEXTA опубликовал свои рекомендации к протестующим в Минске. Он призывает протестующим собираться в районе Свободы и cтелы. «Формируем группы, знакомимся и держимся вместе!» — пишет Telegram-канал.
Отметим, что в различных районах Минска уже сформировались группы протестующих по несколько сотен человек.
Напомним, сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.