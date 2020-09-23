«Трибунал!»: Бобруйск вышел на протест против самозванца

«Трибунал!»: Бобруйск вышел на протест против самозванца4
- 23.09.2020, 19:19
- 6,697
Люди идут по городу шествием.
В Бобруйске в 18:00 на центральной площади Ленина отметить самоинаугурацию самозванца Лукашенко собралось более 100 человек.
В ответ на призывы милиции разойтись колонна пошла по городе под гудки машин, увеличивая свою численность, передает телеграм-канал «Радыё Свабода».
Люди скандируют «Мы гуляем!», «Трибунал!», «Пошел вон ты и твой ОМОН».
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.