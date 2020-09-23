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«Трибунал!»: Бобруйск вышел на протест против самозванца

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  • 23.09.2020, 19:19
  • 6,697
«Трибунал!»: Бобруйск вышел на протест против самозванца
фото: svaboda.org

Люди идут по городу шествием.

В Бобруйске в 18:00 на центральной площади Ленина отметить самоинаугурацию самозванца Лукашенко собралось более 100 человек.

В ответ на призывы милиции разойтись колонна пошла по городе под гудки машин, увеличивая свою численность, передает телеграм-канал «Радыё Свабода».

Люди скандируют «Мы гуляем!», «Трибунал!», «Пошел вон ты и твой ОМОН».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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