«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского 5 23.09.2020, 19:48

5,843

Проезд милицейской техники в район Немиги затруднен.

Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.

«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского

Проезд милицейской техники в район Немиги затруднен.

«Собираемся на Немиге!» - пишет телеграм-канал «Баста!».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.