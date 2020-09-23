«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского5
- 23.09.2020, 19:48
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Проезд милицейской техники в район Немиги затруднен.
Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.
«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского
Проезд милицейской техники в район Немиги затруднен.
«Собираемся на Немиге!» - пишет телеграм-канал «Баста!».
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.