закрыть
23 сентября 2020, среда, 20:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского

5
  • 23.09.2020, 19:48
  • 5,843
«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского

Проезд милицейской техники в район Немиги затруднен.

Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации Лукашенко.

«Водители 97%» заблокировали движение по Кальварийской и проспекту Дзержинского

Проезд милицейской техники в район Немиги затруднен.

«Собираемся на Немиге!» - пишет телеграм-канал «Баста!».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков
Сила — за нами
Сила — за нами Андрей Войнич