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Фашисты Караева избили женщин в Минске

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  • 23.09.2020, 19:52
  • 11,481
Фашисты Караева избили женщин в Минске

Один из карателей ударил женщину в живот.

Сегодня на мирной акции против узурпатора и самозванца Лукашенко в Минске фашисты Караева избили женщин.

Один из карателей кулаком ударил женщину в живот, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Также телеграм-каналы опубликовали фото женщины, избитой карателями недалеко от Стелы.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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