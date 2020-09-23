Фашисты Караева избили женщин в Минске 20 23.09.2020, 19:52

11,481

Один из карателей ударил женщину в живот.

Сегодня на мирной акции против узурпатора и самозванца Лукашенко в Минске фашисты Караева избили женщин.

Один из карателей кулаком ударил женщину в живот, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

Также телеграм-каналы опубликовали фото женщины, избитой карателями недалеко от Стелы.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».