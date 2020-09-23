Фашисты Караева избили женщин в Минске

Фашисты Караева избили женщин в Минске20
- 23.09.2020, 19:52
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Один из карателей ударил женщину в живот.
Сегодня на мирной акции против узурпатора и самозванца Лукашенко в Минске фашисты Караева избили женщин.
Один из карателей кулаком ударил женщину в живот, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Также телеграм-каналы опубликовали фото женщины, избитой карателями недалеко от Стелы.
Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.