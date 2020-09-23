Главного редактора «Нашей Нивы» пытаются обвинить по уголовной статье 23.09.2020, 20:30

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фото: nn.by

Ближайшие трое суток Егор Мартинович проведет в следственном изоляторе.

Главный редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович сейчас находится в статусе подозреваемого по Ст. 188 Уголовного кодекса Беларуси («Клевета»).

Ближайшие трое суток он проведет в следственном изоляторе.

Об этом «Нашей Ниве» сообщила жена Егора Мартиновича Адарья Гуштын.

Утром в квартире Егора Мартиновича прошел обыск, сам он был задержан.

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