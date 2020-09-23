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Минчанин с национальным флагом потроллил водомет лукашистов

  • 23.09.2020, 20:38
  • 1,501
Минчанин с национальным флагом потроллил водомет лукашистов

Видеофакт.

Сегодня Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

За водометом в Минске бегал человек с флагом, тролля карателей, сообщает телеграм-канал nexta_tv.

Напомним, что обезумевший узурпатор приказал обливать людей в Минске из водометов с подкрашенной водой.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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