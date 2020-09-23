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На Пушкина люди остановили машину ГАИ, ехавшую на демонстрантов

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  • 23.09.2020, 21:49
  • 15,763
На Пушкина люди остановили машину ГАИ, ехавшую на демонстрантов

У людей заканчивается терпение.

Сегодня Беларусь протестует против незаконной «инаугурации» самозванца Лукашенко.

На Пушкина люди начинают давать отпор карателям. После того, как ГАИшник пытался давить людей, демонстранты остановили его машину, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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