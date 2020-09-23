Жители Заводского района идут шествием по проезжей части 23.09.2020, 21:57

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Видеофакт.

Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации самозванца Лукашенко.

Жители Заводского района идут шествием по проезжей части. Во многих частях города протестующие перекрыли движение, чтобы заблокировать перемещение карателей Караева.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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