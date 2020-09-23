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Смелый белорус заставил гаишника убегать

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  • 23.09.2020, 22:04
  • 19,698
Смелый белорус заставил гаишника убегать

Сотрудники ГАИ приехали разгонять протестующих.

Сегодня белорусы выходят на центральные улицы своих городов, протестуя против так называемой инаугурации самозванца Лукашенко.

На Пушкинской сотрудники ГАИ попытались разогнать протестующих. Один из мужчин вступился за соотечественников и заставил сотрудника ГАИ убегать.

Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий в белорусских городах против так называемой инаугурации Лукашенко.

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