Легитимность Лукашенко не признала Канада 13 23.09.2020, 22:24

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Франсуа-Филипп Шампань

фото: unn.com.ua

Об этом заявил МИД страны.

Канада не признает Лукашенко легитимным правителем Беларуси. Об этом заявили в МИД страны в среду, 23 сентября.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - написал Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

Шампань призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - подчеркнул Шампань.

Напомним, что ранее Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Чехия, Польша, США не признали легитимность Лукашенко.

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