Легитимность Лукашенко не признала Канада

Легитимность Лукашенко не признала Канада13
- 23.09.2020, 22:24
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Об этом заявил МИД страны.
Канада не признает Лукашенко легитимным правителем Беларуси. Об этом заявили в МИД страны в среду, 23 сентября.
"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - написал Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.
Шампань призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.
"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - подчеркнул Шампань.
Напомним, что ранее Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, Чехия, Польша, США не признали легитимность Лукашенко.