Украина отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом

Украина отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом8
- 23.09.2020, 22:55
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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украина не признает тайной «инаугурации» Александра Лукашенко как президента Беларуси.
Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», - заявил Кулеба.
Україна ніколи жодним чином не втручалася у внутрішні справи Білорусі і завжди підтримуватиме білоруський народ. З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня «інавгурація» О. Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 23, 2020