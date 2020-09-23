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Украина отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом

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  • 23.09.2020, 22:55
  • 7,249
Украина отказалась признавать Лукашенко легитимным президентом
Дмитрий Кулеба
Фото: liga.net

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Украина не признает тайной «инаугурации» Александра Лукашенко как президента Беларуси.

Об этом в своем Twitter заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ. Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства», - заявил Кулеба.

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